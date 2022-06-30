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انطـواء واكتئـاب وتعـب وعصبيـة
مؤشرات خطيرة على تعقد الحالة الجسدية والنفسية لمدمن “البورطابل” لا تتوقف تداعيات الإدمان على الهاتف المحمول عند تضييع الوقت والجهد والمال والنجاح بالنسبة للتلاميذ والطلبة والأجراء والموظفين، بل تشمل الإصابة بأمراض خطيرة تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للمدن. أيوب (اسم مستعار) لطفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، نموذج حي لضحاياأكمل القراءة »
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