حوادث
عصابة مخدرات تدهس دركيا
شبهة تورط ثلاث سيارات واستنفار أمني لإيقاف المتورطين تسابق مصالح الدرك الملكي بأكادير، الزمن، لإيقاف سائق سيارة وشركائه يشتبه في انتمائهم لعصابة مخدرات، بعد قيام السائق متبوعا بسيارتين بدهس دركي برتبة «أجودان»، صباح أول أمس (الثلاثاء). وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الفعل الإجرامي الذي تم بطريقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا