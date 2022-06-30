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حوادث

عصابة مخدرات تدهس دركيا

منذ 41 ثانية
شبهة تورط ثلاث سيارات واستنفار أمني لإيقاف المتورطين تسابق مصالح الدرك الملكي بأكادير، الزمن، لإيقاف سائق سيارة وشركائه يشتبه في انتمائهم لعصابة مخدرات، بعد قيام السائق متبوعا بسيارتين بدهس دركي برتبة «أجودان»، صباح أول أمس (الثلاثاء). وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الفعل الإجرامي الذي تم بطريقةأكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية



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