الأولى
تحت الدف
بين الفينة والأخرى، تشن بعض الجهات حملات “موسمية”، ضد القناة الأمازيغية، ومسؤوليها، تكون لها علاقة مباشرة مع طلبات العروض الخاصة بالإنتاجات الخارجية. هذه الممارسة، التي أصبحت “سنة معتادة”، غالبا ما تتزامن مع موعد الإعلان عن نتائج طلبات العروض، حسب ما أسر به مصدر مقرب من المديرية المركزية، المكلفة بالقنوات الأمازيغية.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا