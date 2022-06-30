مجتمع
بحث سبل الاستثمار بالناظور
نظم ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا، بالناظور لقاء تواصليا في إطار دراسة تحديات و تطوير فرص الاستثمار بالإقليم، و التركيز على مواكبة إطلاق ورش ميناء الناظور غرب المتوسط. وانعقد اللقاء بشكل مشترك بين لجنة مكونة من نواب في مجلس المستشارين و مجموعة من المستثمرين من أبناء المنطقة، تدارسوا خلالهأكمل القراءة »
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