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مجتمع

بحث سبل الاستثمار بالناظور

منذ 9 ثواني
نظم ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا، بالناظور لقاء تواصليا في إطار دراسة تحديات و تطوير فرص الاستثمار بالإقليم، و التركيز على مواكبة إطلاق ورش ميناء الناظور غرب المتوسط. وانعقد اللقاء بشكل مشترك بين لجنة مكونة من نواب في مجلس المستشارين و مجموعة من المستثمرين من أبناء المنطقة، تدارسوا خلالهأكمل القراءة »


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منذ 9 ثواني



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