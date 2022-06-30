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حوادث

الترخيص لصيدلية بوثائق مزورة

منذ 9 دقائق
شملت خبرات طبوغرافية والنيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق ورطت رخصة لفتح صيدلية، عمالة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، بعد أن تقدم محامي طبيبة صيدلانية بشكاية يفيد فيها أن الرخصة منحت بناء على معطيات مزورة، شملت مسافة 300 متر بين صيدلية وأخرى التي يشترطها القانون، رغم تأكيد خبراء طبوغرافيينأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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