الأولى
“ما معيدينش”… المقاطعون يستعيدون “البوز”
دعوات للامتناع عن الشعيرة بمبرر الغلاء وآخرون يشفقون على مآل الخروف تنتعش عبقرية المغاربة “الافتراضيين” في الأعياد الدينية، فيسخرون من الغلاء بمقاطعة السلع، ويتهكمون على ارتفاع أسعارها بتبخيس المنتجات، ويتحدون لإطلاق “الهاشتاغات”، رغم أن حروب “روتيني اليومي” أنهكتهم في “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”. ولأن مقاطعة السلع مثل التثاؤب، سريعة العدوىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا