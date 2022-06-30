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“ما معيدينش”… المقاطعون يستعيدون “البوز”

منذ 17 ثانية
An Algerian man carries a sheep that was bought at a sheep market ahead of the Eid-al-Adha festival on the outskirts of Algiers December 6, 2008. Muslims around the world are preparing to celebrate the annual festival of Eid al-Adha or the Festival of Sacrifice, which marks the end of the Haj pilgrimage to Mecca by slaughtering goats, sheep and cattle in commemoration of the Prophet Abraham's readiness to sacrifice his son to show obedience to Allah. REUTERS/Zohra Bensemra (ALGERIA)
دعوات للامتناع عن الشعيرة بمبرر الغلاء وآخرون يشفقون على مآل الخروف تنتعش عبقرية المغاربة “الافتراضيين” في الأعياد الدينية، فيسخرون من الغلاء بمقاطعة السلع، ويتهكمون على ارتفاع أسعارها بتبخيس المنتجات، ويتحدون لإطلاق “الهاشتاغات”، رغم أن حروب “روتيني اليومي” أنهكتهم في “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”. ولأن مقاطعة السلع مثل التثاؤب، سريعة العدوىأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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