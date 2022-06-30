مجتمع
شح مياه سد يهدد مشروعا فلاحيا بتاونات
يضع فلاحون مستفيدون من مشروع الساهلة بإقليم تاونات، أياديهم على قلوبهم خوفا على هكتارات من ضيعاتهم الفلاحية المغروسة بأنواع مختلفة من الأشجار المثمرة المهددة بالتلف، بسبب قلة مياه سقيها انطلاقا من سد الساهلة الذي تراجعت حقينته بنسبة مخيفة تهدد مستقبل هذا المشروع الفلاحي الهام. ويعقد الفلاحون آمالا كبيرة على تدخلأكمل القراءة »
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