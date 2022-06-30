ملف الصباح
قتل العلاقات الإنسانية
قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي، ل”الصباح”، إن الإدمان على الهواتف المحمولة ساهم في التأسيس لعلاقة جديدة بين أفراد الأسرة المغربية، حيث يعيش كل فرد منها في عالمه الخاص، رغم أن الفضاء ذاته يجمعهم، فأصبحوا غرباء تحت سقف واحد. “أصبحت العلاقة تتسم بالبرودة والجمود، كماأكمل القراءة »
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