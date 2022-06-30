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حوادث

التشهير يقود إمام مسجد إلى سجن الحسيمة

منذ 18 ثانية
أفادت مصادر «الصباح» أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أوقفت الاثنين الماضي، إمام مسجد دوار «أيت زيان « التابع للجماعة الترابية إزمورن بإقليم الحسيمة، على خلفية شكاية كانت تقدمت بها فتاة تقطن بالدوار ذاته، تتهم فيها الإمام بالتشهير على تطبيقات التراسل الفوري « واتساب « بعد مشاركته تسجيلاتأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية



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