حوادث
التشهير يقود إمام مسجد إلى سجن الحسيمة
أفادت مصادر «الصباح» أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أوقفت الاثنين الماضي، إمام مسجد دوار «أيت زيان « التابع للجماعة الترابية إزمورن بإقليم الحسيمة، على خلفية شكاية كانت تقدمت بها فتاة تقطن بالدوار ذاته، تتهم فيها الإمام بالتشهير على تطبيقات التراسل الفوري « واتساب « بعد مشاركته تسجيلاتأكمل القراءة »
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