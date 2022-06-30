مجتمع
هدم دوار يشرد أسرا بضواحي البيضاء
وجد عدد من سكان دوار عين الجمعة النقيري أولاد عزوز عمالة إقليم النواصر بجهة البيضاء، أنفسهم متشردين في العراء يواجهون الحر، بعدما تسببت عملية الهدم التي طالت منازلهم في عيشهم في خيام بلاستيكية. ووجهت مجموعة من المتضررين من سكان الدوار رسالة احتجاجية على إقصائهم من لائحة إحصاء المستفيدين من عمليةأكمل القراءة »
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