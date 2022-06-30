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مجتمع

“منتحلو صفة” بوزارة أيت الطالب

منذ 47 ثانية
حذرت النقابة المستقلة للممرضين، من خطر انتحال صفة ممرض وخرق الدورية الوزارية عدد 006/15 الخاصة بتنزيل مشروع “أوراش” بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وعبرت النقابة المستقلة للممرضين في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتوفر “الصباح” على نسخة منها، عن استغرابها لعدد من الخروقات والتجاوزات غير المقبولة من قبلأكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية



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