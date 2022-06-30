ملف الصباح
حياتنا قبل “الصبيب”
بساطة مفتقدة وغياب التواصل في زمن مواقع التواصل الاجتماعي يبدو المشهد أكثر بساطة وشاعرية، حين يحاول البعض منا ممن تحتفظ ذاكرتهم بصور عن حياتنا قبل ظهور الأنترنت استرجاعها. الشكل الذي كانت عليه البيوت والأسر، قبل أن يقتحمها “الصبيب”. الأطفال منهمكون، مساء، إما في مراجعة الدروس، أو منشغلون بألعابهم البسيطة المبتكرةأكمل القراءة »
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