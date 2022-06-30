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ملف الصباح

المستقبل أسوأ

منذ 40 ثانية
3 أسئلة إلى إسماعيل علوي* < بالفعل، الحديث عن الإدمان أصبح مشروعا، لأن في الماضي كنا نتحدث عن الإدمان بواسطة مادة مخدرة، ونحذر من تأثيراته السلبية على دماغ الإنسان، وعلى صحته النفسية، لكن في السنين الأخيرة، أصبحنا نتحدث عن الإدمان بدون مادة، وفي مقدمته الإدمان على الهواتف الذكية واللوحات الرقمية،أكمل القراءة »


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منذ 40 ثانية



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