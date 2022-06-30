ملف الصباح
“بـا محمـد “… مسـن أسـال الهاتـف لعابـه
أدمن عليه إلى حد الجنون وحياته وعلاقاته انقلبت رأسا على عقب كان “با محمد” سبعيني، يستشيط غضبا من أبنائه وزوجته وكل من بالغ في استعمال الهاتف المحمول، إلى درجة أنه مناسبة وبخ ابنته بسب سلوك زوجها، الذي يتجاهل مشاركته حديثه في كل زيارة ويفضل الغوص بين مواقع التواصل الاجتماعي، إلاأكمل القراءة »
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