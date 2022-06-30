ملف الصباح
طـلاق وخيانـة
أسر دمرت بسبب علاقات “هاتفية” حولت حياتها إلى جحيم كثيرة هي الجرائم التي تسبب فيها الهاتف المحمول بتطبيقاته، أو حتى التي كشف عنها، فالتطور التكنولوجي والطفرة في عالم الهواتف والتطبيقات المدخلة عليها، كانت لهما انعكاسات سلبية على الأسرة بصفة أدق، وعلى العلاقات الزوجية على وجه الخصوص. الهاتف المحمول، كان سبباأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا