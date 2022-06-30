مجتمع
مستشفى الجديدة… ” لي تهرس ها الكرارس”
طبيب واحد لإقليم سكانه يناهزون 800 ألف نسمة ومعطوبون ينقلون نحو”موريزكو” لم نكن نعتقد أن المرحوم العربي باطمة، حينما صدح صوته في أغنية الغيوان ” الشمس الطالعة ” مخاطبا عموم المغاربة ” قالت ليكم بنت الغيوان … لي تهرس ها الكرارس ” أن ما قاله يغدو اليوم حقيقة على الواقعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا