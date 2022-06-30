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مجتمع

مستشفى الجديدة… ” لي تهرس ها الكرارس”

منذ 8 دقائق
طبيب واحد لإقليم سكانه يناهزون 800 ألف نسمة ومعطوبون ينقلون نحو”موريزكو” لم نكن نعتقد أن المرحوم العربي باطمة، حينما صدح صوته في أغنية الغيوان ” الشمس الطالعة ” مخاطبا عموم المغاربة ” قالت ليكم بنت الغيوان … لي تهرس ها الكرارس ” أن ما قاله يغدو اليوم حقيقة على الواقعأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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