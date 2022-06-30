الأولى
أموال قذرة في حقول الفواكه الحمراء
ألغت مديرية الشؤون القروية، التي يقودها العامل عبد المجيد الحنكاري، العديد من الصفقات التي فازت بها شركات، ضمنها شركات مشبوهة، يريد مؤسسوها تبييض أموالهم في زراعة “الأفوكا” والفواكه الحمراء. ورفع المشاركون في الصفقات نفسها، التي همت مئات الهكتارات من أراضي الجموع من سومة كراء الهكتار الواحد ما بين 25 ألفأكمل القراءة »
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