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ارميلي تجتث مقبرة الرخص

منذ 17 ثانية
رسالة جديدة تحث على تسليم رخص التعمير في 48 ساعة في الأقصى تحولت المنصة الرقمية التفاعلية “رخص.ما” بالبيضاء، منذ أشهر، إلى “مقبرة منسية” لملفات طلبات الترخيص في مجال البناء والإصلاح والهدم والتسوية، عوض أن تكون أداة لتسهيل الإجراءات والتفعيل اللامادي للوثائق وتسريع وتيرة الإنجاز والمعالجة وتقليص مدد التسليم، انسجاما معأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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