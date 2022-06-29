الملك يهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل عمر جليه، رئيس جمهورية جيبوتي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عمر جليه، وأخلص المتمنيات لشعب جيبوتي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن اعتزازي بعرى الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل إثراء تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، والرقي به إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.