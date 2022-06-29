هذه حقيقة مغالطات برلماني حول صفقات برنامج “فرصة”

كذب مصدر مقرب من اللجنة المكلفة بتدبير برنامج “فرصة”، ما نشرته منابر إعلامية ومواقع إلكترونية، من مغالطات غير دقيقة حول صفقات تتعلق بالبرنامج المذكور، الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع، من خلال التكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل وتقديم الدعم للمستفيدين ومواكبتهم.

ويتعلق الأمر بالصفقتين رقم 100 ورقم 103، اللتين أوردت المنابر، قبل أيام، معطيات بخصوصهما، نقلا عن تدوينة نشرها النائب البرلماني هشام المهاجري على “فيسبوك”، تضمنت مغالطات ومعلومات لا أساس لها من الصحة، حيث أشارت إلى أن “اللجنة غيرت تقييمها في نفس اليوم، بل وفي ظرف ساعة ونصف فقط”، بينما استغرقت عملية إسناد الصفقة للشركة التي تم اختيارها مدة 5 أسابيع كاملة وليست فقط مدة ساعة ونصف من الزمن.

وأكد المصدر ذاته، أن ما ذكرته هذه المنابر يتنافى مع الوقائع التي تؤكدها محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بهذا المشروع الهام، إذ أن موعد فتح الأظرفة حول الصفقات كان في 16 ماي الماضي، وكان ذلك أول اجتماع تعقده هذه اللجنة المكلفة بفحص الملفات الإدارية والتقنية، خاصة فحص الضمان المؤقت ثم فحص الجوانب المتعلقة بإعلان الشرف والشهادات المرجعية.

ومباشرة بعد ذلك، تم الشروع في تقديم العروض التقنية للجنة الفرعية التابعة للجنة التقنية، والتي انكبت على عملها حتى تاريخ 31 ماي الماضي، ثم تلا ذلك عمل الهيئة المالية وأعقبتها مرحلة أخرى خصصت لإرسال الملفات التكميلية والإضافية، وكل هذا تؤكده محاضر ونتائج طلبات العروض المؤرخة بيوم 17/06/2022 (بالنسبة للصفقة رقم 100) ويوم 20/06/2022 (بالنسبة للصفقة رقم 103)، وفق المصدر نفسه.

وفي السياق ذاته، لفت مصدر “الصباح” أنه بالنسبة للصفقة رقم 100، فاللجنة لم تقم باختيار ملف شركة Newcomfort لسبب حصولها على نقطة (5/30)، وهي نتيجة غير مؤهلة فيما يخص فريق مشروع العرض، حيث كانت درجته التقنية هي 64/100، وهي النقطة التي تسببت في إقصاء الملف لعدم تضمنه اقتراح خبير في تقييم المشاريع أو خبير مالي للإشراف على سير المشروع وتنفيذه.

أما بالنسبة للصفقة رقم 103، فقد تم اختيار ملف العرض الذي تقدمت به الشركة لكونه تضمن وجود خبير في تقييم المشروع وخبير مالي وخبير آخر في مجال المقاولة وريادة الأعمال، فكانت النتيجة التي منحتها اللجنة لهذا الملف هو 15/30، ما مكنه من درجة تقنية نقطتها 74/100، ولهذا السبب، حسب ذات المصدر، تم قبوله في هذه الصفقة وتم رفضه في الصفقة السالفة.

جدير بالذكر، أن برنامج فرصة قطع جل مراحله الرئيسية، وآخرها تلك المتعلقة بتعميم لجان الانتقاء الجهوية، التي غطت كافة جهات المغرب، والتي تعتبر الخطوة الأخيرة قبل ولوج البرنامج بشكل فعلي وذلك من خلال التكوين والتدريب، في مرحلة أولية، على التعلم الإلكتروني على منصة “أكاديمية فرصة”، والذي سيمكن حاملي المشروع الذين تم اختيارهم من التعرف على مختلف جوانب عالم المقاولة وريادة الأعمال. وقد دخل البرنامج مرحلة السرعة القصوى بحر هذا الأسبوع مع شروع لجان الانتقاء الجهوية عقد اجتماعاتها والتي ستقوم بمعالجة ما مجموعه حوالي 2000 ملف في الأسبوع. وبالموازاة معها تنطلق مرحلة إجراء المقابلات الفردية، والتي ستسمح لحاملي المشاريع بالدفاع عن فكرة مشاريعهم أمام عدد من الخبراء من مختلف المجالات.

يسرى عويفي