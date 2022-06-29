وطنية
شباط يدمج الوافدين من “البام”
يسارع حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، الخطى، من أجل إيجاد موقع قدم في الساحة السياسية، بعد فشل تجربة الاندماج التي قادها في وقت سابق، إلى جانب المنسحبين من حزب الاستقلال، في جبهة القوى الديمقراطية. واختار شباط، الإعداد لمشروعه السياسي الجديد، بتأسيس جمعية مدنية اختار لها اسم “التكتل الديمقراطي”،أكمل القراءة »
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