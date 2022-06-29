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أســــــرة

رائحة‭ ‬الجسد‭ ‬سبب‭ ‬اختيار‭ ‬الأصدقاء

منذ دقيقة واحدة
الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتشاركون‭ ‬روائح‭ ‬جسدية‭ ‬مماثلة‭ ‬يصيرون‭ ‬أصدقاء‭  (‬خاص‭)‬
خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬ساينس‭ ‬أدفانسز‭”‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية،‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتشاركون‭ ‬روائح‭ ‬جسدية‭ ‬مماثلة‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لأن‭ ‬يصبحوا‭ ‬أصدقاء‭.‬ وكتبت‭ ‬مجموعة‭ ‬باحثين‭ ‬بقيادة‭ ‬إنبال‭ ‬رافريبي،‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬وايزمان‭ ‬للعلوم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ “‬تشم‭ ‬الثدييات‭ ‬البرية‭ ‬غير‭ ‬البشرية‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬باستمرار،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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