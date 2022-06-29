أســــــرة
رائحة الجسد سبب اختيار الأصدقاء
خلصت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة “ساينس أدفانسز”، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، أن الأشخاص الذين يتشاركون روائح جسدية مماثلة هم أكثر عرضة لأن يصبحوا أصدقاء. وكتبت مجموعة باحثين بقيادة إنبال رافريبي، من معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل “تشم الثدييات البرية غير البشرية بعضها البعض باستمرار، وبناء علىأكمل القراءة »
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