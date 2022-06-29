الرياضة
مفوض قضائي في تداريب خنيفرة
المدرب بودراع واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم حضر خليل بودراع، مدرب شباب أطلس خنيفرة، أول أمس (الاثنين)، للحصة التدريبية بالملحق التابع للملعب البلدي، رفقة مفوض قضائي. وغاب لحسن الوداني، مساعد المدرب، والمعد البدني عبد العزيز المستضيف، كما حضر الحصة التدريبية أربعة لاعبين، هم فيفيان مابيدي والحارسان زكرياء بن عبو ويعقوب كشا والمهاجمأكمل القراءة »
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