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الصباح الـتـربـوي

عوائق وحلول

منذ 3 دقائق
< يعرف الإقليم تغطية شاملة بالسلك الابتدائي تبلغ نسبتها 100 في المائة والثانوي الإعدادي تبلغ 85.19 في المائة وبالثانوي التأهيلي تبلغ 37.04 في المائة. وتعرف بلدية الجديدة تغطية مهمة في الأحياء القديمة، تهم مختلف الأسلاك التعليمية، إلى درجة أن حجرات بعض المؤسسات أضحت شاغرة لقلة التسجيلات الجديدة، بينما نلاحظ أنأكمل القراءة »


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