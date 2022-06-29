وطنية
وهبي ينهي جدل مدونة الأسرة
حسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، النقاش في شأن تعديل مدونة الأسرة، إثر النقاشات التي أثيرت، أخيرا، والداعية إلى ضرورة تعديل بعض بنودها بشكل يتوافق مع التطورات التي يشهدها المجتمع، ولتدارك بعض الهفوات بالقول إن «هذا القانون تم عبر توافقات بين الجهات الدينية المتخصصة، والجهات التشريعية المتخصصة، ثم حضور المجتمعأكمل القراءة »
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