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بهلول في مهرجان الفيلم الكوميدي
اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي الممثل هشام بهلول عضوا ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورتها الحالية، التي ستختتم فعالياتها في ثلاثين يونيو الجاري. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها كذلك المنتج الحسين حنين والناقد السينمائي المختار آيت عمر والممثل والمخرج إسماعيل علوي، بينما تترأسهاأكمل القراءة »
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