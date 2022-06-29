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خلاف حول “الحولي” ينتهي بقتل

منذ 15 دقيقة
أوصل نقاش حاد حول اقتناء أضحية العيد، أول أمس (الاثنين)، بدوار “أسوفيد” بجماعة سعادة بمراكش، زوجين لهما ثلاثة أطفال، إلى النهاية، بعد أن سدد المشتبه فيه طعنة غادرة إلى بطن الضحية وأسقطها على الأرض مضرجة في دمائها أمام أعين صغارها الذين لا يتعدى كبيرهم خمس سنوات، ثم فر هاربا إلىأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة



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