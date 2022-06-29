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الرياضة

مستور يوقع للزمامرة

منذ 7 دقائق
الفريق يستعد لصفقات أخرى أعلن نهضة الزمامرة عن تعاقده مع اللاعب السابق للمنتخب الوطني للشباب هاشم مستور، دون الكشف عن تفاصيل العقد. وقال مصدر مسؤول إن إدارة الفريق ستنظم ندوة صحافية لتقديم الوافد الجديد لممثلي وسائل الإعلام قبل نهاية الأسبوع الجاري. وتم الترحيب باللاعب في الصفحة الرسمية للفريق في موقعأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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