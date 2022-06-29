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تلاعبات بصفقات “فرصة”

منذ 15 دقيقة
المهاجري: هناك فساد مقرون بالغباء والبرنامج سينتهي عند قاضي التحقيق فضح هشام المهاجري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، تلاعب مسؤولين بصفقات برنامج “فرصة”، من خلال مساعدة شركات بعينها، في إطار تبادل المصالح و”باك صاحبي”. وقال المهاجري لـ “الصباح” إنه لا يسعى إلى كشف الفضائح، ولكنه يحرص على ضمان نجاح كل البرامجأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة



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