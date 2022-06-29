حوادث
رئيس غرفة الجنايات يحاكم بالرباط
زلزال ينتظر محاكم بني ملال والمفتشية العامة تنظر في الشكايات ينتظر أن يبت قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط، في قرار متابعة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية لبني ملال المتورط في قضية ارتشاء بقيمة 15 مليون لمناسبة النظر في ملف معروض عليه. وانتدب منير المنتصر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، التي اختيرتأكمل القراءة »
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