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حوادث

حملات استباقية بباب سبتة

منذ 5 دقائق
مهاجرون سريون يتحينون الفرصة لاقتحام المدينة ذكر مصدر مطلع من الضفة الأخرى لمعبر باب سبتة أن «الوضع صباح أمس (الثلاثاء)، وطيلة أول أمس (الاثنين)، تميز بالهدوء»، وأن «الحركة الكثيفة التي كان يعرفها هذا المعبر الحدودي ترتبط أساسا بحركة عبور المهاجرين المغاربة الراغبين في قضاء عيد الأضحى ببلادهم»، فيما أكد المصدرأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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