حوادث
“السورسي” لمقتحم ضريح المولى إدريس
حكمت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال أول أمس (الاثنين)، على ثلاثيني أحدث خسائر مادية بمحتويات ضريح المولى إدريس بالمدينة العتيقة بعدما اقتحمه مسلحا وأحدث فوضى عارمة فيه، بالحبس موقوف التنفيذ لشهرين لأجل «تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة ومسك واستعمال المخدرات بصفة غير مشروعة». وقضت بأدائه 7 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا