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أســــــرة

سلبيات‭ ‬عدم‭ ‬تقدير‭ ‬الذات

منذ 58 ثانية
قال‭ ‬مهدي‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلاج‭ ‬الأسري‭ ‬النسقي‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬ذاتها‭ ‬والمجهودات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬السلبية‭.‬ وأوضح‭ ‬علوي‭ ‬أمراني‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الشخص‭ ‬لذاته‭ ‬رهين‭ ‬بإلمامه‭ ‬بالقيمة‭ ‬التي‭ ‬تستحقها‭ ‬باعتباره‭ ‬إنسانا،‭ ‬وأيضا‭ ‬يهم‭ ‬تقديره‭ ‬لكل‭ ‬ما‭أكمل القراءة »


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منذ 58 ثانية



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