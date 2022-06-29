أســــــرة
سلبيات عدم تقدير الذات
قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” إن هناك بعض الشخصيات التي لا تقدر ذاتها والمجهودات التي تقوم بها، ما يجعلها تقع في دائرة السلبية. وأوضح علوي أمراني أن تقديم الشخص لذاته رهين بإلمامه بالقيمة التي تستحقها باعتباره إنسانا، وأيضا يهم تقديره لكل ماأكمل القراءة »
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