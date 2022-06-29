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الصباح الـتـربـوي

مؤسسات خصوصية… دعاية عن قرب

منذ 15 دقيقة
موزعو منشورات المعاهد والمدارس “يهجمون” على تلاميذ الباكلوريا في زاوية مظللة قرب ثانوية عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، جلست أمهات ينتظرهن خروج أبنائهن، من قاعة الامتحان، في اليوم الأخير من امتحانات الباكلوريا لشعب القطب العلمي والتقني، وهن يتبادلن أطراف حديث عابر لتزجية الوقت، لم تقطعه سوى مكابح سيارة تحمل اسم وشعارأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة



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