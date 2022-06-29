الرياضة
رسالة رياضية: جمود
القوانين الجامدة لكرة القدم الوطنية لا تساير فقط الحركية الكبيرة والتطور الذي تشهده هذه اللعبة، بل تحول دون أي تطوير أو تقدم، لنتأمل: في القانون التأديبي هناك عدة نصوص تفتقد الدقة، على غرار تلك المتعلقة بالشهب الاصطناعية، والمخالفات التي ترتكبها الجماهير أثناء التنقلات، والعبارات المسيئة، وطريقة الاحتفالات، وغيرها. ولا يتضمنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا