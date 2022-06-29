fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: جمود

منذ 6 دقائق
عبد الإله المتقي
القوانين الجامدة لكرة القدم الوطنية لا تساير فقط الحركية الكبيرة والتطور الذي تشهده هذه اللعبة، بل تحول دون أي تطوير أو تقدم، لنتأمل: في القانون التأديبي هناك عدة نصوص تفتقد الدقة، على غرار تلك المتعلقة بالشهب الاصطناعية، والمخالفات التي ترتكبها الجماهير أثناء التنقلات، والعبارات المسيئة، وطريقة الاحتفالات، وغيرها. ولا يتضمنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة