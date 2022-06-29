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“إحكيلي” على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” عن عرض فيلم “إحكيلي” للمخرجة ماريان خوري في سابع يوليوز المقبل. وحصد الفيلم العديد من الجوائز منذ عرضه في 2019، منها جائزة الجمهور من مهرجان القاهرة السينمائي، كما شارك أيضا في العديد من المهرجانات الدولية، منها مهرجان أمستردام الدولي. وتوثق خوري من خلال الفيلم لأسرتها، وحاولت أنأكمل القراءة »
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