أســــــرة
مخاطر أشعة الشمس بعد الليزر
تحذيرات من البقاء تحت أشعتها بعد إزالة الشعر به حذرت الدكتورة سيرين الحارثي، اختصاصية في طب التجميل والعلاج بالليزر، من التعرض لأشعة الشمس بعد إزالة الشعر بالليزر. وقالت الحارثي في حديث مع “الصباح”، إن بعض انواع الليزر والتي تستعمل للتخلص من الشعر الزائد، لا ينصح باستعمالها خلال الصيف بشكل نهائي،أكمل القراءة »
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