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أســــــرة

مخاطر‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬بعد‭ ‬الليزر

منذ دقيقة واحدة
الليزر‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ظهور‭ ‬الشعر‭ ‬الزائد‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭     (‬خاص‭)‬
تحذيرات‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬تحت‭ ‬أشعتها‭ ‬بعد‭ ‬إزالة‭ ‬الشعر‭ ‬به حذرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سيرين‭ ‬الحارثي،‭ ‬اختصاصية‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬التجميل‭ ‬والعلاج‭ ‬بالليزر،‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭ ‬بعد‭ ‬إزالة‭ ‬الشعر‭ ‬بالليزر‭.‬ وقالت‭ ‬الحارثي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬انواع‭ ‬الليزر‭ ‬والتي‭ ‬تستعمل‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الشعر‭ ‬الزائد،‭ ‬لا‭ ‬ينصح‭ ‬باستعمالها‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي،‭أكمل القراءة »


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