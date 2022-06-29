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اذاعة وتلفزيون

أخرباش تحاضر حول المعالجة الإعلامية للإرهاب

منذ 3 دقائق
رئيسة “الهاكا” ناقشت المعايير المزدوجة وتقوية عدم التفاهم والتصادم بين المجتمعات أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الجمعة الماضي بصوفيا، أن “مواقف وعمل معظم وسائل الإعلام الدولية تقوم على معايير مزدوجة في مجال معالجة قضايا، مثل الإرهاب والانفصال والهجرة أو بعض الحروب والنزاعات،وهي بذلك تسهم في تقاطبأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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