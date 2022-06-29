الرياضة
إيكامبي بمراكش
تناقلت صفحات رياضية صورة للدولي الكامروني كارل توكو إيكامبي، نجم منتخب بلاده، الذي كان وراء هدف الفوز على الجزائر بالبليدة، وتأهيل منتخب الأسود غير المروضة لكأس العالم بقطر. ونشر إيكامبي، لاعب ليون الفرنسي، صورة له بمراكش، وقال إنه سعيد بالوجود هنا لقضاء عطلة الصيف، وأنه يتطلع للمشاركة في كأس العالمأكمل القراءة »
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