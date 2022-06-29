fbpx
الرياضة

إيكامبي بمراكش

منذ 5 دقائق
تناقلت صفحات رياضية صورة للدولي الكامروني كارل توكو إيكامبي، نجم منتخب بلاده، الذي كان وراء هدف الفوز على الجزائر بالبليدة، وتأهيل منتخب الأسود غير المروضة لكأس العالم بقطر. ونشر إيكامبي، لاعب ليون الفرنسي، صورة له بمراكش، وقال إنه سعيد بالوجود هنا لقضاء عطلة الصيف، وأنه يتطلع للمشاركة في كأس العالمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة