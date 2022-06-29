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الرياضة

إنزاغي باق في إنتر

منذ 6 دقائق
أعلن إنتر ميلان تجديد عقد مدربه سيميوني إنزاغي، إلى غاية 2024. وأعلن النادي على موقعه الرسمي الخبر، إذ سيواصل المدرب الإيطالي مع الفريق لمدة عامين، بعد النتائج الجيدة الني حققها مع النادي الموسم الماضي. واختار إنتر إنزاغي بديلا لأنطونيو كونتي، الذي رحل قبل موسمين، رغم فوزه بلقب الدوري، بسبب غضبهأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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