الرياضة
إنزاغي باق في إنتر
أعلن إنتر ميلان تجديد عقد مدربه سيميوني إنزاغي، إلى غاية 2024. وأعلن النادي على موقعه الرسمي الخبر، إذ سيواصل المدرب الإيطالي مع الفريق لمدة عامين، بعد النتائج الجيدة الني حققها مع النادي الموسم الماضي. واختار إنتر إنزاغي بديلا لأنطونيو كونتي، الذي رحل قبل موسمين، رغم فوزه بلقب الدوري، بسبب غضبهأكمل القراءة »
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