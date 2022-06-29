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الرياضة

العليوي مدربا مساعدا بنانسي

منذ 18 دقيقة
يخوض جمال العليوي، الدولي المغربي السابق، تجربة جديدة في مساره التدريبي، بعدما عين مدربا مساعدا بنانسي الفرنسي، بإيعاز من المدرب ألبرت كارتيي. ويأتي اختيار الودادي السابق لمسيرته الناجحة مع الأندية التي أشرف على فئاتها الصغرى، والمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي عمل به مدربا مساعدا قبل سنتين. وقرر نانسيأكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة



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