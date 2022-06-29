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الرياضة

روسي مدربا للرشاد

منذ 18 دقيقة
عاد الدولي المغربي السابق يوسف روسي للواجهة، بعد تعاقده مع الرشاد البرنوصي، المنتمي للقسم الوطني هواة. وأكد الرشاد البرنوصي، في بيان رسمي، أنه تعاقد مع يوسف روسي بعقد يمتد ثلاثة مواسم، مضيفا أن الارتباط بين الطرفين يهدف إلى تكوين فريق متجانس ينافس من أجل الصعود للقسم الاحترافي الثاني. ودرب روسيأكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة



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