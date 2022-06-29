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الصباح الفني

ما‭ ‬يجمعنا‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يفرقنا

منذ 3 دقائق
كريم‭ ‬زياد‭   (‬أحمد‭ ‬جرفي‭)‬
كريم‭ ‬زياد‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمهرجان‭ ‬كناوة‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المزج‭ ‬يمنح‭ ‬تاكناويت‭ ‬حياة‭ ‬متجددة‭ ‬ قال‭ ‬كريم‭ ‬زياد‭ ‬إن‭ ‬فكرة‭ ‬المزج‭ ‬الموسيقي‭ ‬كانت‭ ‬جواز‭ ‬مروره‭ ‬إلى‭ ‬مهرجان‭ ‬كناوة‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬مديره‭ ‬الفني،‭ ‬وتحدث‭ ‬الفنان‭ ‬الجزائري‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬تتصل‭ ‬بالموسيقى‭ ‬ومستقبل‭ ‬المهرجان‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭. ‬ من‭أكمل القراءة »


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