الصباح الفني
ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا
كريم زياد المدير الفني لمهرجان كناوة قال إن المزج يمنح تاكناويت حياة متجددة قال كريم زياد إن فكرة المزج الموسيقي كانت جواز مروره إلى مهرجان كناوة الذي يشغل منصب مديره الفني، وتحدث الفنان الجزائري عن مجموعة من القضايا تتصل بالموسيقى ومستقبل المهرجان. في ما يلي نص الحوار. منأكمل القراءة »
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