الرياضة
أرسنال يخطف فييرا
أعلن أرسنال الإنجليزي لكرة القدم انضمام لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا، إلى تشكيلته، قادما من بورتو، مقابل 42 مليون أورو. وقال ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه سعيد بنيل توقيع فييرا، رغم استغراب بعض المتتبعين، إذ لم يكن اللاعب محط أنظار الفرق الكبرى. وأضاف أرتيتا أنه تابع اللاعب عن قرب، وأعجبأكمل القراءة »
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