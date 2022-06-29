fbpx
الرياضة

أرسنال يخطف فييرا

منذ 17 دقيقة
أعلن أرسنال الإنجليزي لكرة القدم انضمام لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا، إلى تشكيلته، قادما من بورتو، مقابل 42 مليون أورو. وقال ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه سعيد بنيل توقيع فييرا، رغم استغراب بعض المتتبعين، إذ لم يكن اللاعب محط أنظار الفرق الكبرى. وأضاف أرتيتا أنه تابع اللاعب عن قرب، وأعجبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 دقيقة



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة