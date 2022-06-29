وطنية
المغرب عاجز عن تحصيل ديونه
فوكني: الأمر خطير على مصالح المغرب الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وضع تقرير صادر عن «أليانز تريد» الشركة المتخصصة عالميا في مجال التأمين والضمان والتحصيل والتمويل المهيكل والمخاطر السياسية، أخيرا، المغرب في الرتبة 39 من أصل 49 حول صعوبة تحصيل الديون بالنسبة للشركات. وأشار التقرير إلى أن «النظام القضائي فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا