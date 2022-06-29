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وطنية

المغرب عاجز عن تحصيل ديونه

منذ 3 دقائق
فوكني: الأمر خطير على مصالح المغرب الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وضع تقرير صادر عن «أليانز تريد» الشركة المتخصصة عالميا في مجال التأمين والضمان والتحصيل والتمويل المهيكل والمخاطر السياسية، أخيرا، المغرب في الرتبة 39 من أصل 49 حول صعوبة تحصيل الديون بالنسبة للشركات. وأشار التقرير إلى أن «النظام القضائي فيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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