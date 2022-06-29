الرياضة
بريست ينافس أنجي على داري
فرحان يغيب عن مباراة المولودية وعطية الله حاضر ينافس بريست الفرنسي أنجي، على ضم أشرف داري مدافع الوداد، في الميركاتو الصيفي المقبل. وأكد موقع “فوت ميركاتو”، أن بريست، الممارس في “الليغ 1 «، قدم عرضا للوداد يفوق عرض أنجي للظفر بصفقة داري. وحسب الموقع ذاته، فإن بريست عرض 2.7 مليونأكمل القراءة »
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