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وطنية

المنصوري: لوبيات تعرقل تصاميم تهيئة

منذ 3 دقائق
استشاط برلمانيون من مختلف الفرق غضبا على تخاذل الحكومة في مواجهة «المافيا» التي تسطو على عقارات الدولة غير المحفظة أو التي تتلاعب فيها، لأجل استغلالها في البناء، بطرق ملتوية، تدر على أصحابها الملايير، وتقبر أحلام الفئات المتوسطة في تحصيل سكن لائق، وتعرقل سياسة محاربة السكن العشوائي، وتساهم في تفريخ مدنأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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