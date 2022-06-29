الرياضة
أيت منة يمهد لزلزال بشباب المحمدية
قال إنه سيتخذ قرارات مصيرية في الفريق أعلن هشام أيت منة، رئيس الشركة الرياضية لشباب المحمدية لكرة القدم، أنه سيتخذ قرارات مصيرية في النادي. وقال أيت منة، ل»الصباح»، إن القرارات ستهم عدة جوانب بالنادي، فيما كشفت مصادر من الفريق أنه تحدث إلى اللاعبين، بعد مباراة الجيش الملكي، وألمح لهم بأنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا