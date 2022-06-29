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الصباح الـتـربـوي

خرائط مدرسية خارج تخطيط المدن

منذ 3 دقائق
مسؤولون اتخذوا من ندرة الأوعية العقارية شماعة لتعليق برنامج البناءات الجديدة عرفت معظم المدن المغربية بين 2005 و2015، توسعا عمرانيا غير مسبوق، حولها إلى مدن ممتدة بحاجة إلى مضاعفة الجهود من قبل الفاعلين السياسيين، لمواكبة هذا التحول بتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية وضمنها التربية والتعليم. ولوحظ أن وزرارة التربية الوطنية لمأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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