الصباح الفني
”محتار” بنسخة تركية
أعلن المغني عادل أصيل، تقديم النسخة التركية من أغنيته الشهيرة “محتار”. وقال أصيل إنه تعاون مع فنان تركي، لتقديم النسخة الجديدة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأصلية، والتي تجاوز عدد مشاهديها على “يوتوب”، أكثر من 56 مليون مشاهدة. وصورت الأغنية على طريقة فيديو كليب، علما أن أصيل حرص على تقديمأكمل القراءة »
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