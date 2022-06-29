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الصباح الفني

‭”‬محتار‭” ‬بنسخة‭ ‬تركية

منذ 3 دقائق
عادل أصيل (خاص)
أعلن‭ ‬المغني‭ ‬عادل‭ ‬أصيل،‭ ‬تقديم‭ ‬النسخة‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬أغنيته‭ ‬الشهيرة‭ “‬محتار‭”.‬ وقال‭ ‬أصيل‭ ‬إنه‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬فنان‭ ‬تركي،‭ ‬لتقديم‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الأصلية،‭ ‬والتي‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬مشاهديها‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭.‬ وصورت‭ ‬الأغنية‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬أصيل‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭أكمل القراءة »


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